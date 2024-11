Miguel Bosé dopo l’alluvione che ha devastato l’area di Valencia ha negato l’esistenza del cambiamento climatico, puntando il dito contro «le pratiche criminali effettuate dai governi che, tra le distruzioni di dighe e bacini, e soprattutto con la pratica eccessiva e incontrollata di ingegneria climatica, scie chimiche o Haarp che è sfuggita di mano, non stanno causando altro che dolore, sofferenza e povertà». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miguel Bosé (@Miguelbose) Bosé: «Le persone devono smettere di credere al riscaldamento globale» Noto per le sue teorie cospirazioniste, Bosé ha aggiunto: «Le persone devono svegliarsi e smettere di pensare che tutto ciò è dovuto al cambiamento climatico, precedentemente chiamato riscaldamento globale. Lettera43.it - Disastro di Valencia, Miguel Bosé: «Il cambiamento climatico non esiste» Leggi tutto su Lettera43.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lettera43.it: Con un lungo messaggio su Instagram,dopo l’alluvione che ha devastato l’area diha negato l’nza del, puntando il dito contro «le pratiche criminali effettuate dai governi che, tra le distruzioni di dighe e bacini, e soprattutto con la pratica eccessiva e incontrollata di ingegneria climatica, scie chimiche o Haarp che è sfuggita di mano, non stanno causando altro che dolore, sofferenza e povertà». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@bose): «Le persone devono smettere di credere al riscaldamento globale» Noto per le sue teorie cospirazioniste,ha aggiunto: «Le persone devono svegliarsi e smettere di pensare che tutto ciò è dovuto al, precedentemente chiamato riscaldamento globale.

