Il Teatro Sociale esce dai suoi spazi e si trasferisce all'Hotel Terminus, sul lungolago mercoledì 6 novembre, per mettere in scena "A letto con Verdi", della compagnia Animanera. Lo spettacolo avviene "one to one", un attore per uno spettatore, nelle camere dell'Hotel Terminus: a disposizione, ci sono 8 camere per 8 personaggi, 8 situazioni narrative e musicali. L'ingresso, a partire dalle 19.30 fino alle ore 22.30, avviene ogni 20 minuti, e ogni spettatore potrà assistere a due racconti. Nella totale intimità Giuseppe Verdi svela i retroscena della sua arte e le ossessioni che nutrono le sue creazioni, e i personaggi delle sue opere diventano realtà.

Una serata a tu per tu con i personaggi di Verdi

Il Teatro Sociale porta "A letto con Verdi" all'Hotel Terminus, uno spettacolo "one to one" che esplora le passioni e le ossessioni del Maestro attraverso i suoi personaggi. Un'esperienza intima e coi ...

