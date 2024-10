Quotidiano.net - Un amore pubblico: "Ora o mai più"

Leggi tutto 📰 Quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Concita Borrelli inizia con oggi la pubblicazione sul nostro giornale di un serie di racconti brevi, pensati per i giovanissimi. MariaCeleste ed AndreaX si parlavano guardandosi negli occhi, per sfida, per rispetto, per, non importa. Ad un certo punto, però, lei ha abbassato lo sguardo, piangeva, forse. AndreaX le ha preso la testa tra le mani, le ha accarezzato i capelli sino alle punte, bionde e lucide, e poi con la mano destra ha detto a qualcuno di allontanarsi. Fotografi appostati. L’ha fatto gentilmente come per dire: "O ora o mai più, lasciateci soli". AndreaX, lo sa tutta Italia, la ama. E le sta chiedendo di ricominciare. MariaCeleste è stupita o ha l’ansia di dirgli le stesse identiche cose? "Che pagherei, orsetto, per ricominciare come una coppia normale?". "Sì, nuvoletta, anche io. Sono stanco di tutto questo casino!".