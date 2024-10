Roma zuppa di carciofi avvelenata | donna muore la figlia in ospedale

Leggi tutto 📰 Ilfaroonline.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Era morta per avvelenamento da botulino un’anzianae ora la procura diha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo a carico di ignoti La, come riferisce ‘Repubblica’ che ha anticipato la notizia, aveva comprato unadiin un supermercato e dopo averla mangiata è morta. Anche la, che aveva assaggiato la stessa minestra, è stata ricoverata ine ha rischiato la vita. In seguito alla denuncia presentata dai familiari, il pm Fabio Santoni ha aperto l’indagine e delegato gli accertamenti ai carabinieri del Nas. Gli investigatori hanno avviato le verifiche per risalire alla filiera di produzione e al lotto ‘incriminato’ che però nel frattempo era già scaduto e quindi sostituito dagli scaffali.