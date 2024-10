Priolo a Castel Guelfo. Si studia come proteggere il paese (Di giovedì 31 ottobre 2024) Martedì pomeriggio la presidente ad interim della Regione, Irene Priolo, ha fatto tappa a Castel Guelfo nelle zone colpite dall’esondazione del Sillaro di qualche settimana fa. Prima il tavolo in municipio con il sindaco Claudio Franceschi, la sua giunta, le forze dell’ordine e i tecnici della Protezione Civile. Poi il sopralluogo nelle strade e in alcune abitazioni danneggiate per l’ennesima volta dall’acqua per incontrare i cittadini: "Vicinanza e costruzione di nuove ed importanti prospettive per il futuro. Questo dobbiamo fare – ha scritto sui social la Priolo -. Tutti ci chiedono che le istituzioni lavorino insieme e mandino avanti progetti strategici". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco guelfese, Franceschi: "come da promessa, la presidente Priolo ha fatto visita anche al nostro paese – ha commentato sulla pagina Facebook istituzionale -. Ilrestodelcarlino.it - Priolo a Castel Guelfo. Si studia come proteggere il paese Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Martedì pomeriggio la presidente ad interim della Regione, Irene, ha fatto tappa anelle zone colpite dall’esondazione del Sillaro di qualche settimana fa. Prima il tavolo in municipio con il sindaco Claudio Franceschi, la sua giunta, le forze dell’ordine e i tecnici della Protezione Civile. Poi il sopralluogo nelle strade e in alcune abitazioni danneggiate per l’ennesima volta dall’acqua per incontrare i cittadini: "Vicinanza e costruzione di nuove ed importanti prospettive per il futuro. Questo dobbiamo fare – ha scritto sui social la-. Tutti ci chiedono che le istituzioni lavorino insieme e mandino avanti progetti strategici". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco guelfese, Franceschi: "da promessa, la presidenteha fatto visita anche al nostro– ha commentato sulla pagina Facebook istituzionale -.

Castel Guelfo sotto per la terza volta: "Notte di paura e famiglie evacuate"

Il sindaco Claudio Franceschi: "Strade di nuovo praticabili, ma l’acqua del Sillaro arrivava da tutte le parti". Nell’Imolese tante zone sommerse e strade chiuse. A Medicina il Quaderna rompe di nuovo ...

Alluvione, il Consiglio. Tutti i gruppi votano la mozione dei civici per un incontro pubblico

Il sindaco Franceschi: "Priolo verrà qui". Tonelli (Lega): "Comune inerte". Una settantina di persone hanno assistito mercoledì scorso al consiglio comunale di Castel Guelfo incentrato sull ...

Castel Guelfo, rabbia e sconcerto. I cittadini svuotano le case, in strada le cataste di oggetti

A Castel Guelfo si è ripresentato lo scenario sconsolante del dopo alluvione, già visto nel 2023. Qui, ma anche in altri luoghi della Romagna. Fuori dalle case, in strada, è accatastato il mate ...

