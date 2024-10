Puntomagazine.it - Nuove mappe 3D svelano la struttura dei tumori: Una rivoluzione nella ricerca oncologica

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un atlante tridimensionale rivoluziona la comprensione dei: versoterapie personalizzate e una lotta più efficace contro il cancro Un passo avanti crucialelotta contro il cancro arriva dallo sviluppo delle primetridimensionali dellainterna di oltre 20 tipi di. Questo atlante rivoluzionario, pubblicato in una serie di 12 studi nelle riviste scientifiche del gruppo Nature, rappresenta una svolta epocale. Non solo permette agli scienziati di analizzare cosa faccia ogni singola cellula malata, ma anche dove si trovi e come interagisca con le altre cellule all’interno del tumore.