L'auto tedesca guida la corsa degli investimenti Ue in Cina. Report Rhodium Group

Gli investimenti greenfield dell'Unione europea in Cina hanno registrato un'impennata lo scorso anno, raggiungendo la cifra record di 3,6 miliardi di euro. E ancor più che in passato sono trainati dalle aziende tedesche, soprattutto dalle case automobilistiche. Questi numeri, contenuti nel rapporto "Don't Stop Believin': The Inexorable Rise of German FDI in China" pubblicato da Rhodium Group, fotografano un paradosso, o più probabilmente un'antitesi: cresce la dipendenza di alcune delle maggiori aziende tedesche mentre Bruxelles e Berlino perseguono esplicitamente politiche di derisking economico. L'impennata degli investimenti è avvenuta nonostante i crescenti venti geopolitici ed economici, che per esempio hanno indotto le imprese statunitensi e giapponesi a ridurre i loro investimenti in Cina.

