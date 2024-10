"La Campania e un futuro europeo", tavola rotonda nell'aula consiliare (Di giovedì 31 ottobre 2024) tavola rotonda dal titolo "La Campania e un futuro europeo", promosso da Luca Romano, dirigente del Partito Democratico ed assistente dell'europarlamentare Antonio Decaro, e Vincenzo Girfatti, presidente "Associazione per il Mezzogiorno".Appuntamento per venerdì 1 Novembre alle 17 presso la Casertanews.it - "La Campania e un futuro europeo", tavola rotonda nell'aula consiliare Leggi tutto 📰 Casertanews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)dal titolo "Lae un", promosso da Luca Romano, dirigente del Partito Democratico ed assistente dell'europarlamentare Antonio Decaro, e Vincenzo Girfatti, presidente "Associazione per il Mezzogiorno".Appuntamento per venerdì 1 Novembre alle 17 presso la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Psicologia e sport, confronto con i campioni alla Federico II; Next generation, Caldoro: “Sud d’Europa la vera scommessa”; Mozzarella di Bufala Campana, la filiera è in affanno e la politica cerca soluzioni; Vrasa, Andrea Guarracino , Sorrento (Napoli); La Zona Economica Speciale (ZES).e Calabria, risultati raggiunti e sfide aperte; Zes unica, lo studio di The European House Ambrosetti sue Calabria; Approfondisci 🔍

DRAGONI - ‘La Campania e un futuro europeo’, tavola rotonda nella sala consiliare con i big del Pd

(casertafocus.net)

12:15:23 DRAGONI. Tavola rotonda dal titolo "La Campania e un futuro europeo" promosso da Luca Romano dirigente del Partito Democratico ed assistente dell'europarlamentare Antonio Decaro e Vincenzo Gi ...

Nasce la Quantum Valley: la Campania pioniera dei calcoli a tre dimensioni

(ilmattino.it)

Si apre in Campania la quantum revolution. Una nuova frontiera della conoscenza umana e della ricerca scientifica che rivoluzionerà il computing. Proprio sulla ricerca quantistica si gioca ...

Spesa a tavola: in Campania si spende di più

(vocedistrada.it)

Con una spesa media mensile di 614 euro i cittadini della Campania sono quelli che spendono di più per mangiare, secondo Coldiretti, destinando al cibo il 27% del proprio budget. Al secondo posto si ...

Campania da record per la spesa alimentare a tavola

(ilroma.net)

NAPOLI. È la Campania, “patria” della Dieta Mediterranea, la regione dove si spende di più per mangiare. Con una spesa a tavola per famiglie di 614 euro al mese, di gran lunga superiore alla media ...