Kvara, l’agente nega la richiesta di 8-9 milioni d’ingaggio, il vero nodo è la clausola (Marchetti) (Di giovedì 31 ottobre 2024) Kvara, l’agente nega la richiesta di 8-9 milioni d’ingaggio, il vero nodo è la clausola (Marchetti) Ecco cosa scrive a Tmw Luca Marchetti giornalista di Sky Sport: “Kvara (anzi il suo entourage) dà la sua versione rispetto a quello che sta succedendo. Non è vero che la richiesta attuale sia di 8 milioni di euro, come invece filtra da ambienti societari. La base sarebbe a 5 con dei premi fino ad arrivare ad 8-9 negli anni successivi (va da sé che bisognerebbe capire a cosa sono riferiti i bonus). Ma il vero nodo sarebbe la clausola. Il procuratore di Kvara vorrebbe che fosse relativamente bassa (80 milioni di euro) mentre il Napoli vorrebbe metterla decisamente più alta (oltre i 100 milioni). E poi – non irrilevante – c’è anche il tema delle commissioni (anche pregresse). Ilnapolista.it - Kvara, l’agente nega la richiesta di 8-9 milioni d’ingaggio, il vero nodo è la clausola (Marchetti) Leggi tutto 📰 Ilnapolista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ladi 8-9, ilè la) Ecco cosa scrive a Tmw Lucagiornalista di Sky Sport: “(anzi il suo entourage) dà la sua versione rispetto a quello che sta succedendo. Non èche laattuale sia di 8di euro, come invece filtra da ambienti societari. La base sarebbe a 5 con dei premi fino ad arrivare ad 8-9 negli anni successivi (va da sé che bisognerebbe capire a cosa sono riferiti i bonus). Ma ilsarebbe la. Il procuratore divorrebbe che fosse relativamente bassa (80di euro) mentre il Napoli vorrebbe metterla decisamente più alta (oltre i 100). E poi – non irrilevante – c’è anche il tema delle commissioni (anche pregresse).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l'ladi 8-9 milioni d'ingaggio, il vero nodo è la clausola (Marchetti); Folorunsho vuole la Lazio! Da Roma: ha già messo like su Instagram, l'ma è in trattativa; Maradona Jr.le recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna, dichiarando l’orgoglio per il suo cognome.; Possibile trasferimento di Dragusin al Napoli: l’trattative, il giocatore concentrato sul Tottenham.; Nuovo incontro previsto per il rinnovo di: discussione su cifre e dettagli.; Un emissario del Manchester United è stato inviato a Empoli per valutare Buongiorno e.; Approfondisci 🔍

SKY - Rinnovo Kvara, l'agente chiede clausola di 80 milioni e un bonus per la vendita. La posizione di De Laurentiis

(areanapoli.it)

La redazione di SKY Sport ha fornito ulteriori aggiornamenti in merito all'incontro a Milano tra l'agente del georgiano e Giovanni Manna.

Kvara, distanza sulla clausola per il rinnovo: la richiesta di ADL. Le cifre – RAI

(informazione.it)

'Incontro interlocutorio tra il Ds Manna e l'agente di Kvara. Persistono visioni diverse su ingaggio e clausola rescissoria. Il Napoli è pronto a spingersi fino a sei milioni con l'ausilio dei soliti ...

Rinnovo Kvara, l'agente chiede clausola di 80 milioni e un bonus per la vendita. La posizione di De Laurentiis

(informazione.it)

La redazione di SKY Sport ha fornito ulteriori aggiornamenti in merito all'incontro a Milano tra l'agente del georgiano e Giovanni Manna. Ci sono da registrare ulteriori aggiornamenti per quel che rig ...

L'agente di Kvara è a Milano, previsto incontro col Napoli. Cifre e dettagli

(areanapoli.it)

Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, è a Milano già da qualche giorno e non è escluso un possibile incontro last minute con la dirigenza azzurra.