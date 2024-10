Incendio devastante a Zimella: donna intossicata e danni ingenti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave Incendio è divampato nella notte a Zimella, un comune situato nella provincia di Verona, lasciando un segno profondo di devastazione. Le fiamme hanno interessato un appartamento su due livelli di un complesso di case. La prontezza dei vigili del fuoco ha evitato un disastro ancora più grande e oggi ci sono già aggiornamenti sullo stato della donna coinvolta. La dinamica dell’Incendio Intorno all’1:00 di questa mattina, le fiamme hanno iniziato a propagarsi nell’appartamento, creando una situazione di grave pericolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, provenienti da Lonigo e Verona, che hanno mobilitato un consistente dispositivo di emergenza. Gaeta.it - Incendio devastante a Zimella: donna intossicata e danni ingenti Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un graveè divampato nella notte a, un comune situato nella provincia di Verona, lasciando un segno profondo di devastazione. Le fiamme hanno interessato un appartamento su due livelli di un complesso di case. La prontezza dei vigili del fuoco ha evitato un disastro ancora più grande e oggi ci sono già aggiornamenti sullo stato dellacoinvolta. La dinamica dell’Intorno all’1:00 di questa mattina, le fiamme hanno iniziato a propagarsi nell’appartamento, creando una situazione di grave pericolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, provenienti da Lonigo e Verona, che hanno mobilitato un consistente dispositivo di emergenza.

Rogo nella notte a Zimella: va a fuoco e crolla una casa

(veronaoggi.it)

Rogo nella notte a Zimella, va a fuoco e crolla una casa: è successo intorno alle 1.00 in Via Martiri della Libertà a Zimella ...

Incendio in un’abitazione: donna intossicata, trasferita all’ospedale

(nordest24.it)

ZIMELLA (VERONA). Nella notte tra mercoledì e giovedì, precisamente alle 1:00, un grave incendio è scoppiato in un’abitazione situata in Via Martiri della Libertà a Zimella. I vigili del fuoco sono st ...

