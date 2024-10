Ieri in Campania: scontro tra un’auto e uno scooter, muore un 17enne. Operazione antidroga ad Avellino (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, mercoledì 30 ottobre 2024. Avellino – Non una vera e propria associazione a delinquere ma gruppi sparsi dediti allo spaccio di droga. Quelli sgominata all’alba di oggi nella vasta Operazione dei CarabinIeri di Avellino che ha portato a 20 misure cautelari firmata dal gip del tribunale di Avellino, Giulio Argenio, di cui nove arresti domiciliari, tre obblighi di dimora e altrettanti di presentazione alla Polizia Giudiziaria, tra cui figurano anche insospettabili professionisti del capoluogo. (LEGGI QUI) Benevento – Un’altra tragedia si è consumata sulla Statale Appia, in località Campizze, dove un ragazzo di 17 anni, di Forchia e figlio del titolare di un’attività commerciale di Montesarchio, ha perso la vita in un drammatico incidente. Anteprima24.it - Ieri in Campania: scontro tra un’auto e uno scooter, muore un 17enne. Operazione antidroga ad Avellino Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 30 ottobre 2024.– Non una vera e propria associazione a delinquere ma gruppi sparsi dediti allo spaccio di droga. Quelli sgominata all’alba di oggi nella vastadei Carabindiche ha portato a 20 misure cautelari firmata dal gip del tribunale di, Giulio Argenio, di cui nove arresti domiciliari, tre obblighi di dimora e altrettanti di presentazione alla Polizia Giudiziaria, tra cui figurano anche insospettabili professionisti del capoluogo. (LEGGI QUI) Benevento – Un’altra tragedia si è consumata sulla Statale Appia, in località Campizze, dove un ragazzo di 17 anni, di Forchia e figlio del titolare di un’attività commerciale di Montesarchio, ha perso la vita in un drammatico incidente.

Due ragazzi di 15 e 16 anni ricoverati ad Avellino

(ansa.it)

Due ragazzi di 15 e 16 anni sono stati ricoverati in ospedale ad Avellino in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri. I due giovani erano a bordo di un motorino che si è s ...

Scontro tra un camion e un'auto ad Aisone: ferita una ragazza

(targatocn.it)

È una ragazza, classe 2003, la conducente rimasta ferita nell'incidente che si è verificato ieri sera ... cause che restano da definire si sono scontrati un’autovettura ed un mezzo pesante ...

Scontro tra auto e bici: due feriti

(msn.com)

Scontro tra un’auto e una bicicletta ieri verso le 16 alla rotonda di Casalgrande tra via Primo Maggio e via Ambrosoli: feriti una donna 40 anni e il figlio di 7 anni. Il bimbo si trovava seduto ...

Si scontra con un'auto, muore motociclista

(rainews.it)

Ieri notte un motociclista di 33 anni a bordo di una Ducati, ha perso la vita, attorno alle tre di mattina, nello scontro con un'automobile guidata da una ragazza di 23 anni, ferita e ricoverata ...