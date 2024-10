Gaeta.it - Emergenza al Liceo Classico di Latina: allagamento notturno e aule inagibili

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un imprevisto ha colpito ildi, in Viale Mazzini, nella notte scorsa. A causa di un probabile malfunzionamento dell’impianto idraulico, l’istituto è stato invaso da acqua, costringendo a una chiusura temporanea delle sue strutture. Questa situazione ha immediatamente sollevato preoccupazione tra gli studenti e le famiglie, che si sono viste negate l’accesso all’istituto. I segnali di un guasto sono emersi in diverse, rendendolee causando il blocco delle attività scolastiche. I dettagli dell’: cause e conseguenze Il guasto idraulico, che ha provocato l’, ha avuto origine da alcune tubazioni che sono state sopraffatte dall’acqua durante la notte. Le segnalazioni iniziali indicano che le infiltrazioni hanno colpito principalmente il primo piano e il seminterrato dell’edificio scolastico.