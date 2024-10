Ilrestodelcarlino.it - Autobus, corsa contro il tempo. Nel 2026 gara per l’affidamento: "Senza holding arrivano i francesi"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’allineamento astrale è irripetibile: per la prima volta Seta annovera tre sindaci ai primi anni di mandato, intenzionati a rafforzare i territori in piena campagna elettorale per le elezioni regionali, quando cioè i candidati presidenti non lesinano sugli impegni da assumere in caso di vittoria. Un’occasione storica che infatti gli azionisti pubblici (Modena, Reggio e Piacenza) non vogliono perdere, alzando la voceTper e Bologna e sollecitando un riequilibrio dei poteri a vantaggio dei territori per migliorare un servizio insufficiente e armonizzare i contratti dei lavoratori. Il messaggio è anche alla futura giunta regionale: la Finanziaria 2025 per il trasporto pubblico non si svena, diciamo così.