Ilrestodelcarlino.it - ’Tesoro di Terrasanta’: così l’arte sacra vuole avvicinare al divino

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prosegue la mostra organizzata dal Museo Marino Marini nell’antica chiesa di San Pancrazio a Fierenze, dal titolodi Terrasanta. La bellezza del sacro: l’Altare dei Medici e i doni dei Re’: non solo uno scrigno di tesori allestiti in un luogo di straordinario valore artistico, ma un evento culturale per favorire un sentimento di pace e contrastare ogni forma di violenza e conflitto. Tutto è affidato alle 108 opere esposte, in gran parte provenienti dal Terra Sancta Museum di Gerusalemme. Ma anche da importanti musei italiani, come le Gallerie degli Uffizi e il Museo di Capodimonte, oltre che da prestigiose biblioteche come la Nazionale di Firenze, la Laurenziana e la Riccardiana, l’Archivio di Stato di Firenze, il Banco di Napoli, la Collezione Pratesi e alcune collezioni private.