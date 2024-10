Salute, scienziati chiedono task force nazionale e reti regionali per One Health (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una task force nazionale e delle reti regionali. E' la formula proposta per promuovere la One Health in tutta Italia da una Faculty di oltre 90 scienziati nel documento 'One Healthon, la rete della Salute' elaborato da 'Forum One Health: laboratorio di idee', che viene presentato oggi alla Camera con un convegno nazionale Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unae delle. E' la formula proposta per promuovere la Onein tutta Italia da una Faculty di oltre 90nel documento 'Oneon, la rete della' elaborato da 'Forum One: laboratorio di idee', che viene presentato oggi alla Camera con un convegno

Salute, scienziati chiedono task force nazionale e reti regionali per One Health

Presentato alla Camera documento per nuova alleanza multidisciplinare contro emergenze ambientali e sanitarie Una task force nazionale e delle reti regionali. E' la formula proposta per promuovere la ...

