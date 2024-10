Per Montante cade l’accusa di associazione a delinquere: la Cassazione ordina un nuovo processo solo per corruzione e accesso abusivo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La contestazione più pesante è caduta. Antonello Montante si salva in Cassazione dall’accusa di associazione a delinquere. La Suprema corte si è espressa sul caso dell’ex presidente di Confindustria Sicilia, già delegato per la legalità di viale dell’Astronomia. Sedicente paladino dell’antimafia, in Appello era stato condannato a otto anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. Ora la sesta sezione della Suprema corte, presieduta dal giudice Giorgio Fidelbo, ha fatto cadere l’accusa di associazione a delinquere, con la formula perché il fatto non sussiste. Cancellata anche la rivelazione del segreto di ufficio e l’accesso abusivo a sistema informatico, “in questo ultimo caso limitatamente alle condotte poste in essere fino al giugno 2014” per intervenuta prescrizione. Ilfattoquotidiano.it - Per Montante cade l’accusa di associazione a delinquere: la Cassazione ordina un nuovo processo solo per corruzione e accesso abusivo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La contestazione più pesante è caduta. Antonellosi salva indaldi. La Suprema corte si è espressa sul caso dell’ex presidente di Confindustria Sicilia, già delegato per la legalità di viale dell’Astronomia. Sedicente paladino dell’antimafia, in Appello era stato condannato a otto anni di carcere perfinalizzata allaal sistema informatico. Ora la sesta sezione della Suprema corte, presieduta dal giudice Giorgio Fidelbo, ha fattoredi, con la formula perché il fatto non sussiste. Cancellata anche la rivelazione del segreto di ufficio e l’a sistema informatico, “in questo ultimo caso limitatamente alle condotte poste in essere fino al giugno 2014” per intervenuta prescrizione.

