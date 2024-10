Muore durante l’alternanza scuola-lavoro: arrivano le prime condanne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono arrivate ieri le prime condanne nel processo per la morte di Lorenzo Parelli, il diciottenne che nel gennaio 2022, durante il suo ultimo giorno di stage previsto dall’alternanza scuola-lavoro, Muore durante l’alternanza scuola-lavoro: arrivano le prime condanne il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Muore durante l’alternanza scuola-lavoro: arrivano le prime condanne Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono arrivate ieri lenel processo per la morte di Lorenzo Parelli, il diciottenne che nel gennaio 2022,il suo ultimo giorno di stage previsto dalleil manifesto.

Muore durante l'alternanza scuola-lavoro: arrivano le prime condanne

Tre anni per il datore di lavoro e l'operaio che avrebbe dovuto trovarsi con lui, due anni e 4 mesi per il tutor aziendale. 23 mila euro di multa all'impresa.

LORENZO PARELLI, MORTO A 18 ANNI AL SUO ULTIMO GIORNO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. CONDANNE IN PRIMO GRADO

Sono arrivate le condanne in primo grado per l'omicidio sul lavoro dello studente Lorenzo Parelli, morto a 18 anni in un'azienda mentre svolgeva l'ultimo giorno di PCTO, lo stage scolastico.

Studente morto in alternanza scuola-lavoro, condannati tutor aziendale e operaio

Per la morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni morto in alternanza scuola-lavoro il 21 gennaio 2022, il Gup di Udine

Lorenzo Parelli morto l'ultimo giorno di stage, due condannati: le accuse al tutor e al collega del 18enne

Un collega operaio e il tutor aziendale sono stati condannati per la morte di Lorenzo Parelli, deceduto a 18 anni nell'ultimo giorno di stage in un'azienda in provincia di Udine