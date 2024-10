Medioriente, le notizie del giorno del 30 ottobre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Da un lato il lavoro della diplomazia a lavoro per un possibile cessate il fuoco e il rilascio di una dozzina di ostaggi, dall’altro le bombe dell’Idf e la decisione di Tel Aviv di mettere al bando l’Unrwa. La situazione in Medioriente resta critica mentre continua a salire la conta dei morti dopo l’ultimo attacco dell’Idf che ha raso al suolo un edificio residenziale nella città settentrionale di Beit Lahia: un centinaio i morti. E nel frattempo si fanno sempre più forti le preoccupazioni sulla mancanza di aiuti umanitari a Gaza dopo che lunedì la Knesset, cioè il Parlamento israeliano, ha approvato due leggi per vietare l’attività dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, l’Unrwa, che è il principale distributore di aiuti a Gaza. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha espresso la sua preoccupazione. Lapresse.it - Medioriente, le notizie del giorno del 30 ottobre Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Da un lato il lavoro della diplomazia a lavoro per un possibile cessate il fuoco e il rilascio di una dozzina di ostaggi, dall’altro le bombe dell’Idf e la decisione di Tel Aviv di mettere al bando l’Unrwa. La situazione inresta critica mentre continua a salire la conta dei morti dopo l’ultimo attacco dell’Idf che ha raso al suolo un edificio residenziale nella città settentrionale di Beit Lahia: un centinaio i morti. E nel frattempo si fanno sempre più forti le preoccupazioni sulla mancanza di aiuti umanitari a Gaza dopo che lunedì la Knesset, cioè il Parlamento israeliano, ha approvato due leggi per vietare l’attività dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, l’Unrwa, che è il principale distributore di aiuti a Gaza. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha espresso la sua preoccupazione.

