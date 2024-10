Ilfattoquotidiano.it - La neonata morta a Padova è stata trovata nel water. L’ex titolare del night club: “La madre nascondeva la pancia”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La, per cui èsottoposta a fermo per omicidio aggravato la29enne che l’ha partorita in bagno, ènel. La donna ha origini pugliesi e al momento è ancora ricoverata in ospedale. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 4.30 del mattino con una telefonata: “Una mia amica ha appena partorito in bagno. Ma la bimba è rimasta incastrata nel, è sommersa d’acqua”. Ad accertare se lasia nata giào se sia deceduta dopo il parto sarà solo l’autopsia, il cui esito si avrà in settimana. Sarà decisiva l’analisi dei polmoni per rilevare l’eventuale presenza di acqua. Fino ad allora, gli inquirenti continueranno ad indagare sulla dinamica del parto e sulla gravidanza della donna. La giovane sarà ascoltata non appena le sue condizioni di salute si saranno stabilizzate.