Empoli travolto in casa dai campioni d’Italia dell’Inter (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empoli – Inter 0-3 Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi (77’ Sambia), Maleh (57’ Henderson), Anjorin (57’ Pezzella), Cacace; Fazzini, Solbakken (46’ De Sciglio); Colombo (65’ Pellegri). A disposizione: Seghetti, Brancolini; Grassi, Belardinelli, Ekong, Tosto, Haas, Marianucci, Konatè. Allenatore: D’Aversa.NTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij (81’ Palacios), Bastoni (65’ Zielinski); Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (65’ Dumfries), Dimarco (65’ Pavard); Thuram (74’ Taremi), Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Martinez; Arnautovic, Correa, Buchanan, Asllani, Berenbruch. Allenatore: InzaghiARBITRO: Matteo Marchetti di Schio (Scatragli-Moro)RETI: 50’ e 67’ Frattesi, 79’ Lautaro MartinezNOTE:Ammoniti Cacace, Bastoni. Corrieretoscano.it - Empoli travolto in casa dai campioni d’Italia dell’Inter Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Inter 0-3(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi (77’ Sambia), Maleh (57’ Henderson), Anjorin (57’ Pezzella), Cacace; Fazzini, Solbakken (46’ De Sciglio); Colombo (65’ Pellegri). A disposizione: Seghetti, Brancolini; Grassi, Belardinelli, Ekong, Tosto, Haas, Marianucci, Konatè. Allenatore: D’Aversa.NTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij (81’ Palacios), Bastoni (65’ Zielinski); Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (65’ Dumfries), Dimarco (65’ Pavard); Thuram (74’ Taremi), Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Martinez; Arnautovic, Correa, Buchanan, Asllani, Berenbruch. Allenatore: InzaghiARBITRO: Matteo Marchetti di Schio (Scatragli-Moro)RETI: 50’ e 67’ Frattesi, 79’ Lautaro MartinezNOTE:Ammoniti Cacace, Bastoni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Serie A, Napoli-0-1: Kovalenko affonda Garcia al 91'; Serie A, l'Inter si riprende la testa della classifica battendo la Lazio 2-1; Leggi >>>

Empoli travolto in casa dall’Inter (0-3). Doppietta di Frattesi e gol di Lautaro. Espulso Goglichidze. Pagelle

(firenzepost.it)

Un'azione del primo della partita al Castellani (foto FB Empoli FC) EMPOLI - Cede nel secondo tempo,l'Empoli. Contro un'Inter straripante, ma solo nel ...

L'Empoli non porta a casa punti ma mette in mostra le solite ottime qualità

(tuttomercatoweb.com)

Il primo tempo dell'Empoli è stato indubbiamente uno dei migliori del campionato, almeno in casa. Nonostante avessero di fronte la capolista Napoli, una squadra dotata di grande talento e ...

L’Empoli degli insuperabili. Fuori meglio che in casa. Così ha il passo delle big

(msn.com)

Potrebbe dipendere allora dagli avversari incontrati? Nelle partite pareggiate in casa l’Empoli ha effettivamente affrontato due squadre di grosso calibro come Juventus e Fiorentina oltre a un ...

Empoli battuto in casa dal Napoli (0-1). Decide un rigore di Kvara. Pagelle

(firenzepost.it)

Cede in casa contro il Napoli, un Empoli non brillante come in altre occasioni. Decisivo il gol di Kvaratskhelia su rigore, ma determinante anche l'assetto difensivo di Conte, capace di imbrigliare l' ...