Elezioni Usa Kamala Harris contro Trump | È instabile ossessionato e incontrollato

Ad una settimana dell'election day e 100 giorni dalla sua discesa in campo dopo la rinuncia di Joe Biden, Kamala Harris ha tenuto ieri sera quello che è stato definito il "closing argument", cioè il messaggio finale più importante della campagna. La candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti ha chiesto agli americani di "chiudere la pagina" dell'era Trump. Chi non la pensa come il tycoon è per lui "un nemico interno e questo non è un candidato alla presidenza che sta pensando a come migliorare la tua vita", ha detto. "America, sappiamo cosa ha in mente Donald Trump. Più caos. Più divisione. E politiche che aiutano chi è al vertice e danneggiano tutti gli altri. Io offro un percorso diverso. E chiedo il vostro voto". L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è "instabile, ossessionato dalla vendetta, consumato dal risentimento e in cerca di un potere incontrollato".

