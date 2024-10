E suo marito sono al centro di una disputa di quartiere (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pippa Middleton e James Matthews affrontano tensioni di quartiere nel West Berkshire Pippa Middleton e James Matthews, che si sono trasferiti nella pittoresca campagna del West Berkshire due anni fa, stanno incontrando tensioni con i residenti locali per l’accesso limitato ai terreni.La coppia ha acquistato una vasta tenuta di 58 ettari a Kintbury, un tempo di proprietà dell’icona del design Terence Conran, che consentiva alla gente del posto di accedervi tramite una strada di campagna che conduceva alla proprietà in stile georgiano. Tuttavia, dopo essersi trasferiti, Middleton e Matthews hanno eretto cartelli con la scritta “Divieto di accesso” e “Proprietà privata”, vietando l’uso pubblico del sentiero. Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pippa Middleton e James Matthews affrontano tensioni dinel West Berkshire Pippa Middleton e James Matthews, che sitrasferiti nella pittoresca campagna del West Berkshire due anni fa, stanno incontrando tensioni con i residenti locali per l’accesso limitato ai terreni.La coppia ha acquistato una vasta tenuta di 58 ettari a Kintbury, un tempo di proprietà dell’icona del design Terence Conran, che consentiva alla gente del posto di accedervi tramite una strada di campagna che conduceva alla proprietà in stile georgiano. Tuttavia, dopo essersi trasferiti, Middleton e Matthews hanno eretto cartelli con la scritta “Divieto di accesso” e “Proprietà privata”, vietando l’uso pubblico del sentiero.

Pippa Middleton e suo marito sono al centro di una disputa di vicinato

La coppia ha impedito l'accesso a un sentiero che era stato aperto agli escursionisti fin dagli anni Sessanta. Le associazioni di escursionisti si sono infuriate ...

