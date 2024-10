Gamberorosso.it - È boom di pasta di legumi nel mondo. Ma quella bianca è altrettanto buona (e più economica)

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lo racconta il New York Times, e anche il Guardian: dagli Stati Uniti al Regno Unito, ladi lenticchie, piselli, ceci ma anche di cereali alternativi come riso o avena, ha sbaragliato la concorrenza sugli scaffali del supermercato. Eppure, la classicadi grano duro èsalutare: dopo decenni di demonizzazione dei carboidrati è tempo di eliminare una volta per tutte la paura dei farinacei e godersi un buon primo piatto. Parola di nutrizionista. Diversificare le fonti proteiche Per noi italiani magari è scontato, ma all’estero non è sempre così. Che le opzioni in commercio stiano aumentando è un bene per i celiaci e anche per i vegani, che possono diversificare le fonti di proteine integrando iin più modi, ma questo non significa che si debba dimenticare la classica