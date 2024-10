Iltempo.it - De Martino prende il largo: dato clamoroso. Chi ha vinto la maratona dei talk

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gli ascolti tv e i dati Auditel di martedì 29 ottobre 2024 vedono in prime time su Rai1 la seconda puntata della nuova serie Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia, interpretata da Elena Sofia Ricci, conquistare il 21.0% di share pari a una media di 3.229.000 spettatori, in calo rispetto alla prima puntata ma vincendo la serata. Su Canale5, il film Ticket to Paradise (2022) con George Clooney e Julia Roberts segna invece il 14.2% pari a 2.257.000 affezionati. Su Rai2, il secondo appuntamento con Se mi lasci non vale, condotto da Luca Barbareschi, si ferma a una media di 293.000 teste pari al 2.0%. Su Rai3 il documentario Ciao, Marcello - Mastroianni l'antidivo diretto da Fabrizio Corallo e raccontato da Luca Argentero ha informato 399.000 teste pari al 2.3% di share. Su Rete4, ilshow È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer ha totalizzato il 5.9% pari a 750.