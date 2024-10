Dana o goccia fredda | cos’è il fenomeno meteorologico delle alluvioni in Spagna e cosa c’entra con il cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stata la peggioredegli ultimi decenni la causa scatenantein. Noto in spagnolo come– «Depresion Aislada en Niveles Altos» (depressione isolata ad alta quota) – o gota frìa, ilsi verifica quando una massa d’ariaproveniente dalla circolazione polare viene intrappolata e circondata da aria più calda e umidazone temperate, assumendo appunto la forma di unad’ariain mezzo ad aria calda. Tipico dell’autunno, iI contrasto tra le masse d’aria porta alla condensazione dell’umidità e alla formazione di piogge come quelle hanno provocato l’esondazione dei corsi d’acqua e la morte di almeno 62 persone nella Comunità di Valencia e gravi danni nel Sud Est dellae in Andalusia.