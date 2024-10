Criscitiello: “Ibra non voleva Conte per gelosia. Il Milan è un disastro” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Intervenuto a SportItalia, Michele Criscitiello ha parlato del Milan dopo la sconfitta nel big match contro il Napoli Pianetamilan.it - Criscitiello: “Ibra non voleva Conte per gelosia. Il Milan è un disastro” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Intervenuto a SportItalia, Micheleha parlato deldopo la sconfitta nel big match contro il Napoli

I tifosi del Milan lo volevano, il club ha fatto spallucce. L’ex ct: “Voglio avere voce in capitolo, magari da qualche altra parte questo può dar fastidio” ...

Il commento di Criscitiello a Sportitalia sulla scelta del Milan di prendere in estate Fonseca e non Conte che, infine, è andato al Napoli. CRISCITIELLO – «Se il Milan crede in Fonseca non può ...

I tifosi del Milan lo volevano, il club ha fatto spallucce. L’ex ct: “Voglio avere voce in capitolo, magari da qualche altra parte questo può dar fastidio” ...

Insomma, i rossoneri non hanno il necessario equilibrio per puntare allo scudetto. E rischiano anche di uscire dalla Champions. Ibra è ancora convinto di voler difendere a ogni costo il suo allenatore ...