Conte: “Vincere a Napoli sarebbe incredibile, ma quest’anno sarà dura” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-0 contro il Milan: “Il nostro obiettivo a inizio anno era quello di tornare in Europa, se ci riusciamo entrando dalla porta principale tanto meglio. Lo scorso anno abbiamo concluso a -41 dal primo posto, perciò partiamo di rincorsa. Ovviamente proviamo ad alimentare i sogni dei tifosi, ma in un ambiente caldo come Napoli è fondamentale avere equilibrio“. “Vincere a Napoli sarebbe incredibile, ma per ricostruire c’è bisogno di tempo e i miracoli non sempre accadono. Senz’altro possiamo rendere il percorso più breve, ma quest’anno sarà dura – ha proseguito Conte – Tuttavia non vogliamo nasconderci né porci limiti. Quello che stiamo facendo dopo dieci giornate è incredibile e neanche il più pazzo poteva pensarci. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Antonio, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-0 contro il Milan: “Il nostro obiettivo a inizio anno era quello di tornare in Europa, se ci riusciamo entrando dalla porta principale tanto meglio. Lo scorso anno abbiamo concluso a -41 dal primo posto, perciò partiamo di rincorsa. Ovviamente proviamo ad alimentare i sogni dei tifosi, ma in un ambiente caldo comeè fondamentale avere equilibrio“. “, ma per ricostruire c’è bisogno di tempo e i miracoli non sempre accadono. Senz’altro possiamo rendere il percorso più breve, ma– ha proseguito– Tuttavia non vogliamo nasconderci né porci limiti. Quello che stiamo facendo dopo dieci giornate èe neanche il più pazzo poteva pensarci.

Milan-Napoli 0-2, tweet di De Laurentiis: «Vincere a San Siro non è mai facile»

Aurelio De Laurentiis torna a farsi sentire: il patron del Napoli fa capolino su Twitter al fischio finale di Milan-Napoli, gara vinta dai suoi

Più che un sistema, Conte ha dato al Napoli un'identità: tre le regole da seguire

Antonio Conte e la grande identità che è riuscito a dare al Napoli in poco tempo. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Non è frutto del caso vincere e non prendere gol (5 in 9 gare)

Napoli, Lukaku-Conte devastanti contro il Milan: i numeri

Provaci ancora, Romelu. C'è Conte in panchina, lo stadio è il solito e ora non resta che attendere l'allineamento delle stelle dei bomber.

La mossa vincente di Conte: così ha cambiato Napoli-Lecce, la svolta al 71'

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino, nell'esaltare la squadra di Conte, ne sottolinea la mossa vincente del secondo tempo di Napoli-Lecce: sullo 0-0, il tecnico richiama