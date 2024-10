Cassino / Invasione allo stadio “Salveti”, arrestati tre ultras del Savoia di Torre Annunziata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cassino – Sono stati arrestati tre ultras del “Savoia” a seguito di quanto accaduto in occasione della partita di calcio Cassino – Savoia, disputata a Cassino allo stadio “Salveti” lo scorso 23 ottobre. Alla fine del primo tempo ci fu una Invasione di campo da parte di alcuni supporters della squadra ospite che, senza timore L'articolo Cassino / Invasione allo stadio “Salveti”, arrestati tre ultras del Savoia di Torre Annunziata Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Cassino / Invasione allo stadio “Salveti”, arrestati tre ultras del Savoia di Torre Annunziata Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Sono statitredel “” a seguito di quanto accaduto in occasione della partita di calcio, disputata a” lo scorso 23 ottobre. Alla fine del primo tempo ci fu unadi campo da parte di alcuni supporters della squadra ospite che, senza timore L'articolo”,tredeldiTemporeale Quotidiano.

