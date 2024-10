Caso Albania, giudici fanno appello all’Europa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Caso Albania. I giudici fanno appello all’Europa: con quel decreto, scrivono, anche la Germania nazista sarebbe stata considerata un paese sicuro. Servizio di Augusto Cantelmi Caso Albania, giudici fanno appello all’Europa TG2000. Tv2000.it - Caso Albania, giudici fanno appello all’Europa Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il. I: con quel decreto, scrivono, anche la Germania nazista sarebbe stata considerata un paese sicuro. Servizio di Augusto CantelmiTG2000.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Minacce di morte per uno dei giudici del caso Albania, è la presidente di Magistratura democratica; Albania, arrivati a Bari i 12 migranti. Nordio: sentenza abnorme, legifereremo; Roma, il Tribunale non convalida il trattenimento dei migranti in Albania nei centri italiani; La decisione. I giudici: i migranti subito via dall’Albania; Migranti in Albania, respinte le richieste di asilo. Ma i giudici di Roma non convalidano i trattenimenti: il…; Rimpatri, i giudici bocciano il "modello Albania". I 12 migranti sono tornati in Italia; Leggi >>>

Caso migranti in Albania, Salvini attacca i giudici: "Fanno politica e tanti ex pm oggi sono in Parlamento"

(notizie.virgilio.it)

Ospite di Nicola Porro a "Quarta Repubblica", il ministro Matteo Salvini ha toccato il caso migranti in Albania, puntando il dito contro i giudici ...

Albania, Zagrebelsky a La7: “Bollare i giudici che non piacciono come ‘comunisti’ è al limite del vilipendio della magistratura”

(ilfattoquotidiano.it)

Zagrebelsky critica l'attacco del governo Meloni contro i magistrati e spiega perché il decreto voluto dalla destra per trasferire i migranti in Albania non sarà efficace ...

Minacce di morte per uno dei giudici del caso Albania, è la presidente di Magistratura democratica

(ilfattoquotidiano.it)

"La campagna di discredito che è stata scatenata contro i magistrati romani e in particolare contro Silvia Albano ha contribuito a costruire un clima di contrapposizione, di odio" ...

Caso migranti Albania, atteso domani il decreto Meloni-Nordio contro i giudici romani: chi ha ragione? E’ scontro sulla sentenza della Corte Ue

(tag24.it)

Video Caso Albania Video Caso Albania

Scoppia il caso migranti in Albania dopo la decisione del Tribunale di Roma di riportare in Italia i 12 trasferiti. Domani decreto Meloni Nordio in Cdm.