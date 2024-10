Alla scoperta del nuovo Polo oncoematologico, così a Palermo si curerà il cancro con terapie innovative (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non un ospedale e basta, ma anche un'officina farmaceutica dove pazienti malati di tumore, leucemie, linfomi e mielomi che sono andati incontro a ricadute dopo cure convenzionali possono affidarsi a terapie avanzate preparate "in loco": il nuovo Polo oncoematologico della Sicilia, che sorgerà Palermotoday.it - Alla scoperta del nuovo Polo oncoematologico, così a Palermo si curerà il cancro con terapie innovative Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non un ospedale e basta, ma anche un'officina farmaceutica dove pazienti malati di tumore, leucemie, linfomi e mielomi che sono andati incontro a ricadute dopo cure convenzionali possono affidarsi aavanzate preparate "in loco": ildella Sicilia, che sorgerà

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Alla scoperta del nuovo Polo oncoematologico, così a Palermo si curerà il cancro con terapie innovative; Castello e dintorni: venerdì 31 alla scoperta di Castel San Polo; Nasce a Gaiole in Chianti il nuovo polo culturale “Chianti Origo”: un viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio; “Alla scoperta dell’altro: Marco Polo e il Milione”; Il viaggio di Marco Polo e i 40 anni della Madonnina: perché Moreno Cedroni è in continuo movimento; Residenti in rivolta contro il nuovo polo scolastico di via Lazio a Cassano Magnago; Leggi >>>

Alla scoperta del nuovo Polo oncoematologico, così a Palermo si curerà il cancro con terapie innovative

(palermotoday.it)

Dossier è in grado di anticipare il progetto che verrà realizzato all'interno del Cervello: non un ospedale e basta, ma un'officina farmaceutica in cui si svilupperanno trattamenti personalizzati. Spa ...

Europa alla scoperta del nuovo mondo: storia, significato e conseguenze

(studenti.it)

Iniziava così l’epopea delle grandi scoperte ... “scoperta geografica”. Le nuove imprese non erano infatti paragonabili a viaggi come quelli di Marco Polo, poiché sviluppate all’interno ...

Via i veli, il nuovo polo dell’infanzia è realtà

(msn.com)

Bondeno, la cerimonia di intitolazione della struttura, che si chiamerà ’Il Giardino’. Sulle pareti i dipinti dei ragazzi delle scuole medie ...

Turismo termale, nuovo polo a Montegrotto Terme

(guidaviaggi.it)

Un nuovo complesso di piscine termali e spa nel cuore di Montegrotto Terme in un’area recuperata, dove sorgeva un hotel dismesso ...