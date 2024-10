Addio Teri Garr, mitica Inga di “Frankenstein Jr.” candidata all’Oscar per “Tootsie” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è spenta a 79 anni dopo una lunga battaglia contro la sclerosi multipla l’attrice Teri Garr, celebre per i suoi ruoli in cult come Frankenstein Jr. e Incontri ravvicinati del terzo tipo, candidata all’Oscar per Tootsie. GUARDA LE FOTO Frankenstein Junior, molto più di un film cult: le foto, i video e le frasi più famose Addio Teri Garr, indimenticabile Inga di “Frankenstein Jr” Nel capolavoro di Mel Brooks del 1974 prestava il volto a Inga, la bella assistente del dottor Frederick von Frankenstein (interpretato da Gene Wilder), che la consacrò come attrice comica. Indimenticabile il suo accento tedesco: «Cher aveva questa assistente tedesca, Renata, che faceva le parrucche. Ecco, presi l’accento da lei», ricordò una volta parlando del suo personaggio. Amica.it - Addio Teri Garr, mitica Inga di “Frankenstein Jr.” candidata all’Oscar per “Tootsie” Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è spenta a 79 anni dopo una lunga battaglia contro la sclerosi multipla l’attrice, celebre per i suoi ruoli in cult come Frankenstein Jr. e Incontri ravvicinati del terzo tipo,all’Oscar per. GUARDA LE FOTO Frankenstein Junior, molto più di un film cult: le foto, i video e le frasi più famose, indimenticabiledi “Frankenstein Jr” Nel capolavoro di Mel Brooks del 1974 prestava il volto a, la bella assistente del dottor Frederick von Frankenstein (interpretato da Gene Wilder), che la consacrò come attrice comica. Indimenticabile il suo accento tedesco: «Cher aveva questa assistente tedesca, Renata, che faceva le parrucche. Ecco, presi l’accento da lei», ricordò una volta parlando del suo personaggio.

