Ilrestodelcarlino.it - Unife, ecco il progetto Prisma. Supporto psicologico per studenti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Prosegue l’impegno dell’Università per promuovere il benesseredegli. Oltre al Servizio di counselingdi Ateneo ’Da Soli Mai’, attivo già dal 2020,coordina ora anche(Promuovere Risorse Individuali e Sociali nel Mondo Accademico Università per il Benessere),di ricerca ideato da una rete di otto università italiane e dall’Accademia di Belle Arti di Venezia (Afam). Il, finanziato con 2.750.000 euro dal Mur nell’ambito del bando Pro-Ben, prevede la rilevazione del benessere della comunità studentesca (siache inerente agli stili di vita, attraverso sondaggi e ricerche), l’attivazione di iniziative sia individuali che di gruppo per affrontare lo stress e le difficoltà e, ancora, la sensibilizzazione e la formazione di tutta la comunità accademica e il miglioramento dei servizi di counseling.