Trasporto aereo: per Finnair percorso di riduzione emissioni di carbonio entro il 2033 (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Finnair ha ridefinito i propri impegni in materia di clima e ha fissato un nuovo obiettivo basato su dati scientifici per ridurre l'intensità delle emissioni di carbonio (CO2e/Rtk) del 34,5% entro il 2033, partendo da una base di riferimento del 2023. La Science Based Targets Initiative (Sbti) ha convalidato l'obiettivo di Finnair. Tradotto in emissioni assolute di CO2e, l'obiettivo equivale a una riduzione di circa il 13% delle emissioni di CO2e utilizzando i parametri stabiliti per il periodo. Liberoquotidiano.it - Trasporto aereo: per Finnair percorso di riduzione emissioni di carbonio entro il 2033 Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) -ha ridefinito i propri impegni in materia di clima e ha fissato un nuovo obiettivo basato su dati scientifici per ridurre l'intensità delledi(CO2e/Rtk) del 34,5%il, partendo da una base di riferimento del 2023. La Science Based Targets Initiative (Sbti) ha convalidato l'obiettivo di. Tradotto inassolute di CO2e, l'obiettivo equivale a unadi circa il 13% delledi CO2e utilizzando i parametri stabiliti per il periodo.

Trasporto aereo: per Finnair percorso di riduzione emissioni di carbonio entro il 2033

Roma, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Finnair ha ridefinito i propri impegni in materia di clima e ha fissato un nuovo obiettivo basato su dati scientifici per ridurre l'intensità delle emissioni di carbonio (CO2e/RTK) del 34,5% entro il 2033.

L’obiettivo climatico di Finnair pone la compagnia in un percorso ambizioso di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2033

Finnair ha ridefinito i propri impegni in materia di clima e ha fissato un nuovo obiettivo basato su dati scientifici per ridurre l'intensità delle emissioni di carbonio (CO2e/RTK) del 34,5% entro il 2033.

Le sfide nel futuro del trasporto aereo: a Orio l’ultima tappa di uno «study tour» europeo

Dopo le tappe a Malpensa e Linate, il percorso è stato completato negli uffici direzionali di Sacbo: un percorso d’apprendimento sull’adozione di nuove tecnologie per il miglioramento dei processi ...

Trasporto aereo 2025: la “sostenibilità” la pagano i passeggeri?

Ma sarà così anche nel 2025? E quali sono le novità più attese nei prossimi mesi nel trasporto aereo? Proviamo a capirlo. I problemi del 2024 sono difficili da risolvere Tutti gli esperti di settore ...