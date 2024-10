Toghe di nuovo contro il governo: il tribunale di Bologna rinvia alla Corte Ue il decreto sui migranti (Di martedì 29 ottobre 2024) L’attacco giudiziario stavolta arriva da B0logna, all’indomani della solenne sconfitta della sinistra in Liguria e con sorprendente rapidità rispetto ai tempi tradizionali della giustizia italiana. Il tribunale di Bologna ha infatti rinviato alla Corte di Giustizia europea il decreto del governo sui Paesi sicuri, in vigore da appena 4 giorni, per chiedere quale sia il parametro su cui individuare i cosiddetti Paesi sicuri e se il principio del primato europeo imponga di ritenere che in caso di contrasto fra le normative prevalga quella comunitaria. Il rinvio è arrivato nell’ambito di un ricorso promosso da un richiedente asilo del Bangladesh contro la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione. Secoloditalia.it - Toghe di nuovo contro il governo: il tribunale di Bologna rinvia alla Corte Ue il decreto sui migranti Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’attacco giudiziario stavolta arriva da B0logna, all’indomani della solenne sconfitta della sinistra in Liguria e con sorprendente rapidità rispetto ai tempi tradizionali della giustizia italiana. Ildiha infattitodi Giustizia europea ildelsui Paesi sicuri, in vigore da appena 4 giorni, per chiedere quale sia il parametro su cui individuare i cosiddetti Paesi sicuri e se il principio del primato europeo imponga di ritenere che in caso di contrasto fra le normative prevalga quella comunitaria. Il rinvio è arrivato nell’ambito di un ricorso promosso da un richiedente asilo del Bangladeshla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione.

