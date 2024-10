Ilrestodelcarlino.it - Sos per i campi da golf Casalunga: "Sommersi per la terza volta"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il terreno delsommerso dal fango. "È laalluvione in 17 mesi – racconta il direttore del circolo, Stefano Galli –, ma questa ci ha danneggiato maggiormente". Danni dovuti all’esondazione dell’Idice. "Ci aspettavamo un intervento degli organi preposti dopo la scorsa esondazione, ma non si è visto nessuno – tuona il presidente Marcello Iannuzziello –. Tutti si rimpallano le responsabilità e intanto il campo fa da cassa di esondazione. Non abbiamo chiesto soldi, ma un lavoro a monte: se in una casa ripari il pavimento ma non il tetto alla prima pioggia sei punto a capo". Il tetto, per Iannuzziello, sono i lavori di manutenzione: sfalci, pulizia del letto e rafforzamento degli argini. Quello di Castenaso è un club che offre lavoro a una decina di persone, che si sono mosse subito per "salvare il salvabile" del campo e il posto di lavoro.