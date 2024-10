Liberoquotidiano.it - "Sinner salta Parigi Bercy". Notizia improvvisa: pioggia di veleni, che cosa c'è dietro

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) E' finita qui la stagione di Jannikper quanto riguarda il calendario dei tornei Masters. L'azzurro, numero 1 al mondo, ha annunciato che non parteciperà a, l'ultimo Masters 1000 del 2024. L'altoatesino sarebbe dovuto scendere in campo domani e secondo i bookmakers era il favorito per la vittoria finale insieme al rivale spagnolo Carlos Alcaraz. I due si erano sfidati pochi giorni fa nella finale del ricchissimo torneo "non ufficiale" Six Kings Slam a Riyad, in Arabia Saudita. Kermesse riservata ai sei migliori tennisti al mondo dal montepremi ricchissimo, da 6 milioni di dollari, vinta proprio dacon non poche polemiche proprio per il cachet percepito.