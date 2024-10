Spettacoloitaliano.it - Segreto Materno film Tv8: trama e finale spiegazione

(Di martedì 29 ottobre 2024)Tv8Tv8 diretto da Floden Olen Ray nel 2022. Samantha assume un’infermiera, Margaret, per prendersi cura della figlia Cassie, rimasta ferita dopo un incidente. Ma Margaret nasconde un secondo, diabolico fine. Questa è in breve la storia di A Mother’s Secret o Dying for daughter con protagonista Melanie Nelson, nei panni della madre e la piccola Cassie interpretata da Scarlett Roselyn. La pellicola riprende il genere di Segreti Pericolosi.A seguire:, cast ecompletaSamantha ha una figlia di nome Cassie ed è in crisi di matrimonio con suo marito Tom. La ragazzina di 10 anni resta ferita gravemente dopo un incidente d’auto causato dalla stessa Sam che stava discutendo apertamente con lei. Cassie va in ospedale in fin di vita e deve essere sottoposta immediatamente a un intervento chirurgico.