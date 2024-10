Regionali Liguria, Boschi: “Conte miglior alleato di Giorgia Meloni” (Di martedì 29 ottobre 2024) “Conte ha regalato la Liguria al centrodestra mettendo un veto ad Italia Viva, che avrebbe avuto voti determinanti per far vincere Andrea Orlando. Conte ha portato al tracollo il Movimento Cinque Stelle e si è dimostrato ancora una volta il miglior alleato di Giorgia Meloni”. Così Maria Elena Boschi, fuori dal Senato, commenta le elezioni in Liguria. Lapresse.it - Regionali Liguria, Boschi: “Conte miglior alleato di Giorgia Meloni” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “ha regalato laal centrodestra mettendo un veto ad Italia Viva, che avrebbe avuto voti determinanti per far vincere Andrea Orlando.ha portato al tracollo il Movimento Cinque Stelle e si è dimostrato ancora una volta ildi”. Così Maria Elena, fuori dal Senato, commenta le elezioni in

