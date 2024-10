Tg24.sky.it - Omicidio Sara Centelleghe, oggi l'interrogatorio del presunto killer Jashan Deep Badhan

(Di martedì 29 ottobre 2024) È previsto questa mattina l'di, il 19enne di origini indiane arrestato con l'accusa di aver ucciso, 18 anni, a Costa Volpino (Bergamo). Secondo quanto emerge,, che è attesodavanti al gip di Bergamo, avrebbe inferto alla vittima non una decina di colpi di forbice al viso e all'addome, come inizialmente era stato ipotizzato, ma una trentina. Per questo, il pm titolare del caso, Giampiero Golluccio, starebbe valutando anche l'aggravante della crudeltà.