Ilgiorno.it - Nell’ex cascina La Creta. Oggi c’è il bar La Villetta. E la leggenda racconta che ci alloggiò Garibaldi

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La chiamavano "La Crea", forma dialettale milanese per indicare il nome della vecchia "" perché in questo punto di via Forze Armate, tra Baggio e Bisceglie c’erano solo campi e la città era davvero lontana. Un tempo in quella chesi chiama el tabacchè "la" c’era una vecchia posta per le carrozze e i cavalli come accesso principale alle retrostanti cascine, poi è diventata sede di una vecchia locanda, e venticinque anni fa un bar con l’edicola di giornali all’interno della quale è nato anche un gruppo di lettura. In questa casetta dal tetto spiovente che assomiglia a una baita proprio perché in origine era appunto solo la porta principale a una corte fatta di cascine,narra che allò il generale, condottiero Giuseppee che legò qui, alla porta della, il suo cavallo.