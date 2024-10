Milan, Ravezzani rivela: “Cardinale pronto ad emettere un bond di 200 milioni” (Di martedì 29 ottobre 2024) Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha rivelato che Gerry Cardinale, proprietario del Milan, sarebbe disposto ad emettere un ricco bond Pianetamilan.it - Milan, Ravezzani rivela: “Cardinale pronto ad emettere un bond di 200 milioni” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Fabio, noto giornalista, hato che Gerry, proprietario del, sarebbe disposto adun ricco

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: “pronto ad emettere un bond di 200 milioni”;: "La filosofia delha sicuramente delle buone idee, ma è un qualcosa che fanno quasi...;provoca: chi sta aspettando?; Ibrahimovic si muove già per il dopo Fonseca al: contattato un ex tecnico della Bundesliga; "Stai correndo verso le dimissioni?": l'ultimo video di Ibrahimovic divide i tifosi deltra rabbia e ironia; Schiraofferta ad Allegri di un club straniero, il web è scatenato; Leggi >>>

Milan, Ravezzani su Cardinale: “Ha una colpa grave perché…”

(msn.com)

Fabio Ravezzani ha criticato senza mezzi termini alcune scelte fatte da Cardinale che, a suo dire, avrebbero causato gli attuali problemi del Milan. Il Milan della gestione RedBird, a capo ...

Ravezzani: “Parole Cardinale quanto di più confuso abbia mai sentito”

(ilmilanista.it)

In esclusiva sul proprio profilo ufficiale X ha parlato il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani che ha detto: "Il discorso di Cardinale su Milan, stadi, tifosi e importanza di vincere è quanto ...

Cardinale Milan, la FRECCIATA di Ravezzani: «Il suo discorso è CONFUSO e INCONCLUDENTE». L’attacco del giornalista

(milannews24.com)

Il giornalista Fabio Ravezzani ha messo Cardinale nel suo mirino in merito alle dichiarazioni del proprietario del Milan sugli stessi rossoneri e non solo. Il discorso di Cardinale su Milan, stadi, ...

Milan nel caos: “Colpa grave di Cardinale”

(ilveggente.it)

Polemiche su polemiche, niente di più. E secondo il giornalista Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, il colpevole è Cardinale. Ecco il suo pensiero esternato attraverso X. Milan nel caos, ecco ...