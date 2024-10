Manchester United, A Bola: “Sarà Amorim il nuovo tecnico, allo Sporting i 10 milioni della clausola” (Di martedì 29 ottobre 2024) Sarà Ruben Amorim il successore di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United. Non ha dubbi il quotidiano portoghese A Bola, convinto che quella di oggi nella Coppa di Lega portoghese contro il Nacional, Sarà l’ultima volta del tecnico sulla panchina dello Sporting. Già oggi, afferma il quotidiano, tre dirigenti dei Red Devils saranno a Lisbona per definire l’accordo con l’allenatore e con il club. Il club di Manchester verserà nelle casse dello Sporting 10 milioni di euro, ovvero l’ammontare della clausola rescissoria, mentre la guida dei Leoes Sarà affidata a João Pereira. Domani lo United, nel match casalingo contro il Leicester valido per la Coppa di Lega inglese, Sarà guidato dall’ex attaccante Ruud Van Nistelrooy, nominato ieri tecnico ad interim dopo l’esonero di ten Hag. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024)Rubenil successore di Erik ten Hag sulla panchina del. Non ha dubbi il quotidiano portoghese A, convinto che quella di oggi nella Coppa di Lega portoghese contro il Nacional,l’ultima volta delsulla panchina dello. Già oggi, afferma il quotidiano, tre dirigenti dei Red Devils saranno a Lisbona per definire l’accordo con l’allenatore e con il club. Il club diverserà nelle casse dello10di euro, ovvero l’ammontarerescissoria, mentre la guida dei Leoesaffidata a João Pereira. Domani lo, nel match casalingo contro il Leicester valido per la Coppa di Lega inglese,guidato dall’ex attaccante Ruud Van Nistelrooy, nominato ieriad interim dopo l’esonero di ten Hag.

