L'ALTRA ITALIA: LA RAI CANCELLA IL TALK DI MONTELEONE E STUDIA UN NUOVO FORMAT (Di martedì 29 ottobre 2024) L'ALTRA ITALIA, il TALK show di Rai2 condotto dalla ex iena Antonino MONTELEONE, è stato CANCELLAto. Lo rende noto la Rai con una nota stampa dove si aprono però nuovi spiragli. Giovedì 31 ottobre andrà dunque in onda l'ultima puntata de L'ALTRA ITALIA che doveva già essere CANCELLAto o trasferito in seconda serata dopo essere crollato sotto l'1% di share. La Tv di Stato fa sapere che, assieme a MONTELEONE, "avvieremo riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un NUOVO FORMAT e una collocazione in palinsesto più efficace".

