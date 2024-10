Isaechia.it - La Corrida, Amadeus: “Ecco quali novità ci saranno rispetto alla versione storica e perché ho voluto che fosse in diretta”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il celebre programma di intrattenimento La– Dilettanti allo sbaraglio torna in tv e segna una nuova tappa sotto la conduzione di. L’atteso debutto è fissato per il 6 novembre, quando il programma andrà in onda in prima serata sul canale Nove. Nato nel 1968 come format radiofonico, Lafu ideata dal mitico Corrado Mantoni insieme al fratello Riccardo Mantoni. Il programma approdò sul piccolo schermo nel 1986, conquistando il pubblico italiano grazieformula innovativa di dare spazio a dilettanti e artisti amatoriali pronti a mettersi in gioco con esibizioni spesso sopra le righe. Corrado guidò il programma fino al 1997, e, dopo la sua scomparsa, la conduzione passò a volti noti come Gerry Scotti (2002-2009), Flavio Insinna (2011), e Carlo Conti (2018-2020).