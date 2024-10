Lanazione.it - Il manager prestato alla politica. I 45 giorni dell’uomo del fare. Così ha conquistato i liguri

(Di martedì 29 ottobre 2024) Uno perennemente accigliato, burbero, a tratti scostante. Durante l’appuntamento organizzato nella hall dell’Nh Hotel per presentare all’establishment spezzino il programma messo in piedi in quattro e quattr’otto, ha pure redarguito, microfonomano, alcuni sostenitori che rumoreggiavano insistentemente: "Se non siete interessati potete accomodarvi fuori". Risatine. Ma in quella provocazione a mezza voce, di Marco Bucci c’è parecchio: quanto basta ai suoi per osannarlo come l’"uomo del", e anche un po’ della stizza di chi, dall’altra parte della barricata, gli rimprovera di non saper catturare le masse.