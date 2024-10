Lanazione.it - I residenti attaccano: "Via Primo Maggio. Sistemate l’asfalto"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Gli abitanti di via, a Pian di Mugnone, tornano a chiedere la sistemazione della loro strada, stanchi di convivere con buche e avvallamenti (nella foto) che ormai si sono mangiati anche le ultime lingue di asfalto. Sebbene se ne parli dal 2012, l’iter di trasferimento al Comune non è ancora completato. Anzi non è neppure iniziato. La strada che collega piazza della Repubblica alla via Faentina resta dunque ancora di proprietà privata, sebbene di uso pubblico. Presa carta e penna, ihanno quindi deciso di scrivere nuovamente al Comune. "Le amministrazioni sono cambiate – osserva Paolo Faccenda, portavoce – ma il disinteresse è rimasto, sebbene esista un pronunciamento della Cassazione che riconosce le richieste dei cittadiniin strade con analoghe caratteristiche".