I maghi della Nona arte sbarcano a Lucca È già manga-mania

(Di martedì 29 ottobre 2024) di Marianna Grazi Qualcuno ha detto? E come potrebbero mancare aComics & Games i tipici fumetti giapponesi (almeno di origine, perché ormai ce ne sono versioni originali in tutto l’Oriente). A dar lustro all’edizione 2024 alcuni dei migliori maestrinipponica e non solo saranno nella cittadina toscana per i cinque giorni d’evento, per firmacopie, sketch, eventi di disegno live e incontri con il pubblico di appassionati lettori. Tra i più attesi ci sono senza dubbio Gou Tanabe (J-POP) che traspone le opere del maestro dell’horror Lovecraft in, Baron Yoshimoto, decano del genere ed esponente del gekiga ospite di Coconino Press come Usamaru Furuya, che torna dopo il successo dello scorso anno, e infine tra le quote rosa Akane Torikai (Dynit) che nelle sue opere affronta spesso tematiche attuali e serie, come violenza sulle donne e abusi.