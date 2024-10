Thesocialpost.it - Conte tira dritto nonostante Grillo e Renzi: sotto con la Costituente del M5S

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il giorno successivo alle elezioni in Liguria, in cui il centrosinistra ha subito una sconfitta di misura, Giuseppeprosegue con determinazione il percorso delladel M5s, il cui termine è previsto per la fine del mese. Questo evento punta a rifondare il movimento originariamente concepito dae Casaleggio.non sembra dare troppo peso alle critiche die alle osservazioni di. Inoltre, il presidente del M5s è intenzionato a focalizzarsi sulle imminenti elezioni regionali, con l’obiettivo di riconquistare l’Emilia-Romagna e di presentarsi in Umbria, mentre continua a lavorare sulla legge di Bilancio in discussione in Parlamento. Martedì 29 ottobre, ha riunito i parlamentari del M5s per elaborare una vera e propria ‘contromanovra’ contro la “politica dei tagli” che ha criticato ripetutamente.