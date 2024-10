Città Maya scoperta in Messico: è grande quanto Edimburgo (Di martedì 29 ottobre 2024) Piramidi, templi, piazze e strade, persino un ampio bacino idrico. Dalla giungla del Messico emerge un’antica Città perduta dei Maya, rimasta nascosta per secoli nel cuore della vegetazione. Fondata intorno al 150 d.C., raggiunse il suo massimo splendore circa sette secoli dopo quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe potuto ospitare fino a 50 mila persone. grande quanto Edimburgo, infatti, è uno dei siti più grandi dell’intera America Latina, ma nessuno l’aveva mai scoperto. Ci è riuscito per puro caso Luke Auld-Thomas, dottorando della Northern Arizona University, analizzando rilevamenti fatti nel 2013 con la tecnologia Lidar, che misura la distanza da un oggetto illuminandolo con il laser. Lettera43.it - Città Maya scoperta in Messico: è grande quanto Edimburgo Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Piramidi, templi, piazze e strade, persino un ampio bacino idrico. Dalla giungla delemerge un’anticaperduta dei, rimasta nascosta per secoli nel cuore della vegetazione. Fondata intorno al 150 d.C., raggiunse il suo massimo splendore circa sette secoli dopo quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe potuto ospitare fino a 50 mila persone., infatti, è uno dei siti più grandi dell’intera America Latina, ma nessuno l’aveva mai scoperto. Ci è riuscito per puro caso Luke Auld-Thomas, dottorando della Northern Arizona University, analizzando rilevamenti fatti nel 2013 con la tecnologia Lidar, che misura la distanza da un oggetto illuminandolo con il laser.

