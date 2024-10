Oasport.it - Arnaldi-Rune oggi, ATP Parigi-Bercy 2024: orario, dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

(Di martedì 29 ottobre 2024) Debutto di fuoco per Matteoal Masters 1000 di. Per il sanremese, infatti, c'è l'attualmente imprevedibile figura di Holger, dal momento che il danese alterna performance di comunque buon livello a tornei nei quali compie disastri. O entrambe le cose in un solo evento. Aha colto il primo grande risultato della sua carriera due anni fa, quando sconfisse in finale Novak Djokovic per vincere il primo, e finora unico, 1000 della sua carriera.arriva qui dopo un anno di sostanziale stabilizzazione, in cui ha vissuto lunghi periodi difficili alternandoli ad altri da picco elevato (Roland Garros, semifinale a Montreal). Primo confronto tra i due, e senz'altro tra quelli di più elevata qualità nel torneo.